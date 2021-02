Mario Draghi: istruzione, di che partito è, biografia e figli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi è stato convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per organizzare un governo “di altro profilo”. Il suo nome era nell’aria da tempo, ma è salito enormemente di quota quando si è capito che ormai l’ipotesi di un Conte ter era ormai naufragata. Si avvera pertanto il sogno di chi auspicava un governo tecnico, anche se ovviamente la strada per la tranquillità è ancora lunga. Nel frattempo andiamo a curiosare un po’ sul profilo di Draghi: la sua istruzione, un po’ del suo cv, la sua passione politica e infine anche un po’ di vita (privata). Mario Draghi: breve biografia e formazione Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947, dal padovano Carlo Draghi, che lavora in Banca ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è stato convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per organizzare un governo “di altro profilo”. Il suo nome era nell’aria da tempo, ma è salito enormemente di quota quando si è capito che ormai l’ipotesi di un Conte ter era ormai naufragata. Si avvera pertanto il sogno di chi auspicava un governo tecnico, anche se ovviamente la strada per la tranquillità è ancora lunga. Nel frattempo andiamo a curiosare un po’ sul profilo di: la sua, un po’ del suo cv, la sua passione politica e infine anche un po’ di vita (privata).: brevee formazionenasce a Roma il 3 settembre 1947, dal padovano Carlo, che lavora in Banca ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - lorepregliasco : Grasso (portavoce Mattarella): il presidente ha convocato per domattina alle 12 il prof. Mario Draghi - silviamatt64 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Mario Draghi sbaglia per tre volte il pin: bloccate tutte le banche d’Europa #Draghi #draghiPremier - di @… - InmaVelascoJuez : RT @_infoLibre: Mattarella convoca a Mario Draghi con la vista puesta en un gobierno 'de alto perfil' para Italia -