Made in Italy: chi è il modello Flavio, il bellissimo attore Saul Nanni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tra i protagonisti della fiction "Made in Italy", già disponibile da tempo su Amazon Prime, in onda su Canale 5, anche il giovane Saul Nanni. Dagli esordi come attore alla sua esperienza a Made in Italy: Saul Nanni racconta come è arrivato e come ha vissuto l'importante prova sul set della serie tv di Canale 5, in onda il mercoledì in prima serata, nella quale interpreta Flavio, fotomodello gay e tossicodipendente. "La sfida è stata quella di avvicinarsi a un personaggio che era completamente lontano da me", racconta l'artista bolognese, tra poco 21enne, rispondendo alle domande dei fan. Mercoledì 20 gennaio va in onda il secondo episodio della serie. L'attore, 1 metro e 80 di ...

