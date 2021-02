"Ma Conte non è...". Fin dove si spinge questo grillino: mani nei capelli da Mentana (che perde le staffe) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anche Enrico Mentana ha perso la pazienza dinanzi all'ignoranza e alla pochezza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle. C'è un limite a tutto, di certo un uomo del calibro del direttore del Tg di La7 non può stare ad ascoltare un idiota vaneggiare su questioni di massima importanza, con la presunzione di avere anche ragione. Durante lo speciale sull'incarico affidato da Sergio Mattarella a Mario Draghi, il senatore Gianluca Perilli è intervenuto per ribadire la linea dettata da Beppe Grillo. Ovvero no all'ex presidente della Bce, si rimane compatti al fianco di Giuseppe Conte (che forse a questo punto si smarcherebbe più che volentieri da questi miracolati che sono entrati in Parlamento senza arte né parte). “No a un governo tecnico”, ha sottolineato il grillino Perilli. “Ma anche Conte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anche Enricoha perso la pazienza dinanzi all'ignoranza e alla pochezza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle. C'è un limite a tutto, di certo un uomo del calibro del direttore del Tg di La7 non può stare ad ascoltare un idiota vaneggiare su questioni di massima importanza, con la presunzione di avere anche ragione. Durante lo speciale sull'incarico affidato da Sergio Mattarella a Mario Draghi, il senatore Gianluca Perilli è intervenuto per ribadire la linea dettata da Beppe Grillo. Ovvero no all'ex presidente della Bce, si rimane compatti al fianco di Giuseppe(che forse apunto si smarcherebbe più che volentieri da questi miracolati che sono entrati in Parlamento senza arte né parte). “No a un governo tecnico”, ha sottolineato ilPerilli. “Ma anche...

borghi_claudio : E fu così che il signor conte sparì nel disonore. Non ci mancherà. - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - ManlioDS : Fai due giorni di tavolo a tuo dire 'sui temi per l'Italia' e alla prima dichiarazione successiva annunci il mancat… - Virus1979C : Palazzo Chigi: “Tra Draghi e Conte non si è parlato di incarichi di governo”. - PietroCuratola : RT @matteosalvinimi: Vi aggiorno al termine della riunione del centrodestra. Innanzitutto esprimo soddisfazione perché dopo settimane di ag… -