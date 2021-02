L’Europa fa spazio a Sputnik V Una leva geopolitica nelle mani di Mosca

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando lo scorso agosto il presidente russo Vladimir Putin annunciò l’approvazione normativa del vaccinoV, una parte di mondo accolse la notizia alzando entrambe le sopracciglia. Non solo per motivi scientifici ed etici – la sperimentazione non era ancora entrata in fase 3 – ma anche per il forte richiamo patriottico evocato dal nome:V, con riferimento al primo satellite artificiale a essere mandato in orbita intorno alla Terra. Oggi, a distanza di sei mesi e con i dati finalmente pubblicati, possiamo dire che quel nome dal punto di vista geopolitico non era poi così azzardato. E non tanto per la competizione con gli Usa – la cui autosufficienza vaccinale è garantita dai giganti farmaceutici “autoctoni” – quanto per la proiezione internazionale e lache la diffusione del siero sul ...