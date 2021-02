La Bosnia è veramente diventata un “lager” per gli immigrati? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – La rotta balcanica ha ripreso vigore nel marzo del 2020, quando il presidente turco Recepp Tayipp Erdo?an ha violato l’accordo con l’Unione Europea, stipulato nel marzo 2016, che impegnava la Turchia alla gestione dell’immigrazione clandestina nel proprio territorio dietro al pagamento di 6 miliardi di euro. Questa violazione ha provocato una nuova forte ondata di immigrati verso la Grecia e la Bulgaria, ondata spinta dalle stesse autorità di Ankara che hanno facilitato il viaggio degli immigrati verso le coste turche, mettendogli a disposizione autobus e fornendo pure i gommoni per la traversata verso le coste elleniche, e verso il confine terrestre di Edirne, dove la polizia di Erdo?an ha perfino sparato lacrimogeni contro quella greca per favorire il passaggio dei clandestini. Ciò ha portato ad un aumento consistente del flusso di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – La rotta balcanica ha ripreso vigore nel marzo del 2020, quando il presidente turco Recepp Tayipp Erdo?an ha violato l’accordo con l’Unione Europea, stipulato nel marzo 2016, che impegnava la Turchia alla gestione dell’immigrazione clandestina nel proprio territorio dietro al pagamento di 6 miliardi di euro. Questa violazione ha provocato una nuova forte ondata diverso la Grecia e la Bulgaria, ondata spinta dalle stesse autorità di Ankara che hanno facilitato il viaggio degliverso le coste turche, mettendogli a disposizione autobus e fornendo pure i gommoni per la traversata verso le coste elleniche, e verso il confine terrestre di Edirne, dove la polizia di Erdo?an ha perfino sparato lacrimogeni contro quella greca per favorire il passaggio dei clandestini. Ciò ha portato ad un aumento consistente del flusso di ...

MuredduGiovanni : RT @IlPrimatoN: L'aumento del flusso della rotta balcanica fa riaffiorare la retorica della sinistra sugli immigrati nei 'lager' in Bosnia.… - IlPrimatoN : L'aumento del flusso della rotta balcanica fa riaffiorare la retorica della sinistra sugli immigrati nei 'lager' in… - SoniaLaVera : RT @claudio_2022: Eurodeputati Pd bloccati al confine con la Bosnia. E chi si poteva mettere in mostra agli occhi del mondo. Solo quelli d… - Piero42395724 : RT @claudio_2022: Eurodeputati Pd bloccati al confine con la Bosnia. E chi si poteva mettere in mostra agli occhi del mondo. Solo quelli d… - ombrysan : RT @claudio_2022: Eurodeputati Pd bloccati al confine con la Bosnia. E chi si poteva mettere in mostra agli occhi del mondo. Solo quelli d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bosnia veramente Bartolo: "Non avevo mai visto una situazione così disumana come a Lipa'

...europeo ed abbiamo diritto e dovere di verificare quello che accade al confine con la Bosnia "ha ... Vedere queste scene è veramente traumatizzante. Dopo siamo entrati nel campo, nelle tende c'erano ...

Gli olocausti nella storia dell'uomo

... purtroppo; nei paesi nordici durante la guerra in Bosnia, il cui bilancio di vittime, a causa dell'... La pomposità dei mercanti della diplomazia che non immaginano veramente gli effetti di un genocidio,...

La Bosnia è veramente diventata un “lager” per gli immigrati? Il Primato Nazionale Rotta Balcanica | 4 eurodeputati italiani inseguiti nei boschi tra Croazia e Bosnia (Video Storia)

Il titolo completo dovrebbe essere 4 EUROPARLAMENTARI ITALIANI INSEGUITI NEI BOSCHI TRA CROAZIA E BOSNIA TUTTI GLI ALTRI IMBOSCATI NEL PARLAMENTO...E che ci faranno loro lì? Se vi interessa, (...) ...

Caritas, appello per l’emergenza umanitaria in Bosnia ed Erzegovina

Caritas Saluzzo, invita a donare in aiuto ai migranti in transito. Il direttore Carlo Rubiolo “ in queste settimane in Bosnia migliaia di migranti, tra cui moltissimi bambini, sono bloccati ai confini ...

...europeo ed abbiamo diritto e dovere di verificare quello che accade al confine con la"ha ... Vedere queste scene ètraumatizzante. Dopo siamo entrati nel campo, nelle tende c'erano ...... purtroppo; nei paesi nordici durante la guerra in, il cui bilancio di vittime, a causa dell'... La pomposità dei mercanti della diplomazia che non immaginanogli effetti di un genocidio,...Il titolo completo dovrebbe essere 4 EUROPARLAMENTARI ITALIANI INSEGUITI NEI BOSCHI TRA CROAZIA E BOSNIA TUTTI GLI ALTRI IMBOSCATI NEL PARLAMENTO...E che ci faranno loro lì? Se vi interessa, (...) ...Caritas Saluzzo, invita a donare in aiuto ai migranti in transito. Il direttore Carlo Rubiolo “ in queste settimane in Bosnia migliaia di migranti, tra cui moltissimi bambini, sono bloccati ai confini ...