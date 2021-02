Juve Stabia-Catania, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Catania sul campo della Juve Stabia questa sera per dare continuità alla striscia di risultati positivi. Questi i 22 che scenderanno in campo alle 20.30 al Menti:Juve Stabia (3-5-2): Russo; Mulè, Troest, Esposito; Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco, Mastalli, Rizzo; Marotta, Borrelli. A disp.: Farroni, Lazzari, Caldore, Elizalde, Oliva, Garattoni, Iannoni, Bovo, Fantacci, Orlando, Ripa, Guarracino. All.: Pasquale PadalinoCatania (3-5-2): Confente; Tonucci, Giosa, Silvestri; Albertini, Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio, Izco; Sarao, Di Piazza. A disp.: Martinez, Sales, Claiton, Calapai, Rosaia, Zanchi, Golfo, Reginaldo, Vrikkis, Manneh. All.: Giuseppe RaffaeleArbitro: Claudio Panettella di GallarateAssistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Stefano Camilli di FolignoQuarto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilsul campo dellaquesta sera per dare continuità alla striscia di risultati positivi. Questi i 22 che scenderanno in campo alle 20.30 al Menti:(3-5-2): Russo; Mulè, Troest, Esposito; Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco, Mastalli, Rizzo; Marotta, Borrelli. A disp.: Farroni, Lazzari, Caldore, Elizalde, Oliva, Garattoni, Iannoni, Bovo, Fantacci, Orlando, Ripa, Guarracino. All.: Pasquale Padalino(3-5-2): Confente; Tonucci, Giosa, Silvestri; Albertini, Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio, Izco; Sarao, Di Piazza. A disp.: Martinez, Sales, Claiton, Calapai, Rosaia, Zanchi, Golfo, Reginaldo, Vrikkis, Manneh. All.: Giuseppe RaffaeleArbitro: Claudio Panettella di GallarateAssistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Stefano Camilli di FolignoQuarto ...

