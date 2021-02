**Governo: Vacca (M5S), 'su Draghi decida assemblea, trovare sintesi'** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Con Draghi? "Io sono per parlare, sederci al tavolo e portare le nostre proposte, ad esempio mi preme salvare il reddito di cittadinanza. Non sono favorevole ad assumere decisioni drastiche o tenere posizioni ferme in questo momento. Per noi è una fase indubbiamente difficile, oggi discuteremo in assemblea e prenderemo una decisione". Così il deputato M5S Gianluca Vacca, all'Adnkronos. A chi gli domanda se il Movimento si spaccherà, "spero e mi auguro di no - replica - non accadrà se troveremo una sintesi, se capiremo cosa è bene per il Movimento e per il Paese. Siamo la prima forza parlamentare del Paese, abbiamo più di una responsabilità". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Con? "Io sono per parlare, sederci al tavolo e portare le nostre proposte, ad esempio mi preme salvare il reddito di cittadinanza. Non sono favorevole ad assumere decisioni drastiche o tenere posizioni ferme in questo momento. Per noi è una fase indubbiamente difficile, oggi discuteremo ine prenderemo una decisione". Così il deputato M5S Gianluca, all'Adnkronos. A chi gli domanda se il Movimento si spaccherà, "spero e mi auguro di no - replica - non accadrà se troveremo una, se capiremo cosa è bene per il Movimento e per il Paese. Siamo la prima forza parlamentare del Paese, abbiamo più di una responsabilità".

nonfaretardi : Ottobre 2020. Draghi doveva già fare il presidente. Ma se tutto fosse andato in vacca, nessuno avrebbe obiettato a… - LucianoGargiul6 : @theboss_1908 Per me abbandonare significa lasciare in vacca e vedere al primo che passa. Stanno cercando di sistem… - Al3ssioMilani : @f_chinellato Monti buttò tutto in vacca velocemente cedendo alla tentazione dell'avventura partitica. Se Draghi no… - MassimoCerani : Le condizioni del paese dopo l'assalto di Italia Viva al governo. L'importante è mandare tutto in vacca, poi metter… - alceo67 : RT @SignorErnesto: Il Governo indiano dice che non ci capiscono nulla, hanno dovuto eliminare subito il lockdown altrimenti crepavano di fa… -