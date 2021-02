Governo, Salvini “Ascolteremo Draghi, non abbiamo pregiudizi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La soddisfazione è che dopo settimane di perdita di tempo adesso non ci sono più Conte, Casalino, Renzi e Azzolina. C’è Draghi che ci incontrerà e andremo a capire, a proporre e valutare, noi non abbiamo pregiudizi. C’è una persona che ha lavorato bene in Europa, essendoci una persona di questo livello andremo a capire”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del vertice del centrodestra.“Ribadiamo che la strada maestra sono le elezioni che potrebbero dare al Paese stabilità e un Governo forte, ovviamente siamo realisti e sappiamo che il paese ha bisogno di risposte immediate”, ha aggiunto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La soddisfazione è che dopo settimane di perdita di tempo adesso non ci sono più Conte, Casalino, Renzi e Azzolina. C’èche ci incontrerà e andremo a capire, a proporre e valutare, noi non. C’è una persona che ha lavorato bene in Europa, essendoci una persona di questo livello andremo a capire”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoal termine del vertice del centrodestra.“Ribadiamo che la strada maestra sono le elezioni che potrebbero dare al Paese stabilità e unforte, ovviamente siamo realisti e sappiamo che il paese ha bisogno di risposte immediate”, ha aggiunto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

