Google Meet, si possono verificare audio e video prima di una riunione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quello che fino a poco mesi fa era uno strumento che a stento conoscevate adesso si è rivelato un alleato prezioso, complice la situazione di emergenza sanitaria in cui purtroppo ancora ci troviamo. Chi non ha usato almeno una volta in queste settimane Google Meet, il servizio del colosso di Mountain View per le conferenze? Ci si può organizzare facilmente riunioni tra più partecipanti, oppure avvalersene per la didattica a distanza, come in effetti spesse volte succede. prima di avviarlo ci si chiede puntualmente se il microfono e la webcam sono ok per una riunione o un'interrogazione programmata. Si perdono, per questo, minuti preziosi, che si potrebbero dedicare ad altre attività, ben più fruttuose. Ecco perché Google Meet è stato da poco dotato della 'green room', una sorta di ...

