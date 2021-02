Golden Globes 2021, le nominations: “La vita davanti a sé” migliore film straniero, nominata Laura Pausini (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Annunciate le nominations dei Golden Globes 2021 (cerimonia fissata per il 28 febbraio), in cui spiccano quattro doppie candidature femminili. Per quanto riguarda il cinema, tra migliori film drammatici ha sorpreso la candidatura di Promising Young Woman a scapito di Da 5 Bloods di Spike Lee e One Night in Miami… di Regina King (nominata però come miglior regista, categoria che include anche Emerald Fennel, regista appunto di Young Woman e Camilla Parker Bowles in The Crown). Fennel è stata nominata anche come miglior sceneggiatrice. Gli altri film film in gara nel drama sono Nomadland, Mank, The Father e The trial of the Chicago 7. Le ipotesi per commedie e musica sono invece state sostanzialmente rispettate, tranne il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Annunciate ledei(cerimonia fissata per il 28 febbraio), in cui spiccano quattro doppie candidature femminili. Per quanto riguarda il cinema, tra miglioridrammatici ha sorpreso la candidatura di Promising Young Woman a scapito di Da 5 Bloods di Spike Lee e One Night in Miami… di Regina King (però come miglior regista, categoria che include anche Emerald Fennel, regista appunto di Young Woman e Camilla Parker Bowles in The Crown). Fennel è stataanche come miglior sceneggiatrice. Gli altriin gara nel drama sono Nomadland, Mank, The Father e The trial of the Chicago 7. Le ipotesi per commedie e musica sono invece state sostanzialmente rispettate, tranne il ...

NetflixIT : La vita davanti a sé ha ricevuto due candidature ai Golden Globes, per il Miglior film straniero e come Miglior can… - team_world : Annunciati i candidati ai #GoldenGlobes In gara anche l'Italia ???? - bennyxx9 : RT @scivoIizia: mi sto bevendo il caffè mentre vedo benny e angela urlare per i golden globes - VickyAlessandra : RT @SpettacoliNEWS: @LauraPausini candidata ai Golden Globes con “Io Sì/Seen”, Original Song del film Netflix “The Life Ahead/La Vita Davan… - hazsavedme_ : RT @ventunopiloti: james corden nominato come migliore attore protagonista comedy ai golden globes -