Future USA positivi, stima ADP su posti lavoro oltre attese (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono al rialzo anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un’ora, con l’attenzione deli investitori ancora rivolta alla stagione delle trimestrali. Tra le big alle prese con i risultati, le big del mondo tech americano, Alphabet (Google) ed Amazon, hanno annunciato conti migliori delle aspettative. Il contratto sul Dow Jones sale appena dello 0,02% a 30.592 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,38% a 3.832 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,68% a 13.541 punti. Sul fronte macroeconomico, la stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di gennaio, una crescita di 174 mila nuovi impieghi contro il calo di 78 mila unità della rilevazione precedente risultando nettamente superiore alle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono al rialzo anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un’ora, con l’attenzione deli investitori ancora rivolta alla stagione delle trimestrali. Tra le big alle prese con i risultati, le big del mondo tech americano, Alphabet (Google) ed Amazon, hanno annunciato conti migliori delle aspettative. Il contratto sul Dow Jones sale appena dello 0,02% a 30.592 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,38% a 3.832 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,68% a 13.541 punti. Sul fronte macroeconomico, laADP (National Employment Report) sul mondo delha evidenziato, nel mese di gennaio, una crescita di 174 mila nuovi impieghi contro il calo di 78 mila unità della rilevazione precedente risultando nettamente superiore alle ...

