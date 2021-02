Agenzia_Ansa : Furgoncino contro i pedoni a #Parigi, un morto e un ferito #ANSA - Giornaleditalia : Parigi, furgoncino contro pedoni: un morto e un ferito - JetaKarl : RT @LegaPremier: Tranquilli è solo uno squilibrato: Furgoncino contro pedoni a Parigi: un morto e un ferito - serenel14278447 : Furgoncino contro pedoni A Parigi un morto e un feritoCina: sfida al predominio mondiale americano. Ecco come andrà… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Furgoncino contro i pedoni a #Parigi, un morto e un ferito #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Furgoncino contro

E' avvenuto nel quartiere de La Défense, fermato il guidatore. Gli investigatori tendono a scartare l'ipotesi dell'attentato . - -Un uomo ha rubato une ha investito due pedoni nella zona de La Defense, il quartiere degli affari alle porte della città francese. Secondo BFM - TV, il responsabile è stato fermato dalle forze dell'ordine. ...Inutili i soccorsi per Antonio Mazza, 31enne di Torre del Greco che ha perso la vita in un incidente ad Ercolano. Il fatto accaduto questo pomeriggio in via Benedetto Cozzolino, importante arteria str ...Gli atti persecutori sarebbero iniziati alla fine di agosto del 2019, quando la donna, una 32enne russa, aveva deciso di lasciarlo ...