Fontana Rava | “Sfida di open banking è facilitare la vita ai clienti”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Per rendere i servizi a misura di cliente bisogna saper innovare, perché la digitalizzazione è costosa e non basta più saper fare cose, ma occorre capire cosa funziona meglio”. Così EdoardoRiva, direttore Sviluppo prodotti e modello business di Banca Mediolanum, ha parlato del futuro dell’durante un incontro on line per la presentazione di “Selfy”, la nuova offerta di conto corrente digitale di Banca Mediolanum. “Vent’anni fa un conto corrente si utilizzava ogni tanto, mentre oggi è diventato uno strumento quotidiano che ingloba vari servizi— ha aggiuntoRiva — che sono più semplici, più immediati, possono essere integrati in una soluzione unica dentro la quale ogni cliente può costruire la propria banca ideale. È quello che abbiamo voluto fare con ‘Selfy’”. Infatti lo slogan alla ...

"Selfy è un pò la maturazione di quel percorso multi - target che come banca stiamo facendo", ha spiegato Edoardo Fontana Rava, direttore Sviluppo Prodotti e Modello di Business di Banca Mediolanum. "Selfy" è il nuovo conto corrente digitale di Banca Mediolanum rivolto ai "giovani adulti". L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa online.