Fai il QUIZ e scopri quale cattivo Disney sei!

Fratm_ : @rosiierix Sfoglialo ancora una, studiati a memoria limiti patenti punti e particolari cartelli. E poi quiz a manet… - dvmesticbitches : @nikevgio fai il quiz su torino amo - Snal37 : @rosiierix Se nei quiz fai costantemente meno di 2-3 errori vai tranquilla - FVLMINE : @delicatehar guarda la teoria è una cavolata i quiz sono facilissimi rispetto alle cose che fai durante le schede p… - roccaab : #Bastacoprifuoco e giochiamo ad un #quiz dove ci mostrano 3 porte?? ?? ??dietro una c’è un’#auto di lusso e dietro le… -

Ultime Notizie dalla rete : Fai QUIZ

TVSerial.it

In seguito, seleziona il testo immesso in precedenza dalla schermata principale dell'app,tap ... Contiene oltre 10.000 verbi per le esercitazioni e 6.000con cui ci si può mettere alla prova. ...Subito dopo si passerà alla fase di "verifica":, domande multi - risposta a tempo, vero o ... Condividi:clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)clic per ...Il cast di Cobra Kai viene messo alla prova con un quiz sui film di Karate Kid e sulla serie Netflix: come se la saranno cavata i ragazzi?Non c’è un primo della classe in provincia, ma ci sono sicuramente alcune realtà che sono state più vivaci, in vari modi. Sfruttando i social, aggiornando il pubblico (a casa) con notizie, storie, cur ...