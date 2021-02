Eur spa | Rosati | Formula E | visione innovativa e creativa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma- LaE e’ “un evento importante per la citta’, che ben si colloca nelle nostre iniziative messe in campo in questi ultimi mesi. Unaper fare dell’Eur un polo attrattivo per Roma. Ci impegneremo per supportare l’organizzazione, per una piena riuscita dell’evento, nel rispetto delle esigenze dell’intero quartiere”. Cosi’ l’amministratore delegato di Eur Spa, Antonio, nel commentare la nascita del nuovo circuito cittadino dell’Eur, che il 10 aprile ospitera’ l’E-Prix di Roma diE.