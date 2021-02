Electronic Arts punta a diventare leader nel settore dei giochi di corse | acquisendo Codemasters

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'acquisizione dida parte di EA è oramai cosa fatta, a detta degli investitori: ora si aspetta solo il sì della legge, per le opportune verifiche legali. L'affare, che ricordiamo è costato adben 1.2 miliardi di dollari (battendo l'offerta di Take-Two di duecentomila dollari) porterà ora alla creazione delindiscusso delracing? Le intenzioni di EA sembrerebbero essere proprio queste: oltre a Need for Speed, Burnout e Real Racing, la software house potrebbe così vantare Dirt, Grid, Project Cars e licenze importanti come WRC e F1. Leggi altro...

FCafici : RT @Eurogamer_it: #ElectronicArts punta a diventare leader nel settore dei giochi di corse, acquisendo #Codemasters - Asgard_Hydra : Codemasters è di Electronic Arts, acquisizione confermata dagli azionisti - IGNitalia : Electronic Arts ha confermato che non cambierà i suoi piani su #StarWars, nonostante la perdita dei diritti esclusi… - infoitscienza : Battlefield 6, ecco quando verrà presentato: nuovi dettagli da Electronic Arts - Multiplayerit : Battlefield 6, ecco quando verrà presentato: nuovi dettagli da Electronic Arts -

Ultime Notizie dalla rete : Electronic Arts

iCrewPlay.com

Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,92%. In caduta libera Biogen , che affonda del 5,03%. Pesante Illumina , che segna una discesa di ben - 3,67 punti ...potrebbe non avere più i diritti esclusivi per lo sviluppo di titoli legati al franchise Star Wars , ma la sua produzione ha portato comunque a fruttare parecchio. Il CEO Andrew Wilson ...Via ResetEra, sarebbe emersa l'indiscrezione che Aspyr Media sarebbe lo sviluppatore scelto per lo sviluppo del nuovo Star Wars KOTOR.EA ha svelato che, grazie all'accordo raggiunto con Xbox Game Pass Ultimate, EA Play ha raddoppiato gli utenti nel giro di pochi mesi.