Dayane Mello, choc al GF Vip: morto il fratello Lucas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lutto gravissimo per la modella brasiliana , aveva solo 27 anni. (Instagram)Grave lutto per colpito Dayane Mello, la modella brasiliana finalista della quinta edizione del Grande fratello Vip. E' morto il fratello minore Lucas, di 27 anni. La notizia è stata data per primo da uno dei fratelli della donna, Juliano, che peraltro nel corso di questa edizione si era collegato con lei in una diretta. Dayane Mello disperata: "Ho tentato il suicidio", tensione al GF Vip Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla casa del Grande fratello Vip: la produzione l'avrebbe avvisata dell'accaduto. Difficile capire ora se se la sentirà di rientrare per

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - _SelenaM_ : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - garalya1 : a questo punto dayane mello si merita di vincere sto gfvip più che mai!!ha avuto uninfanzia di merda tra stenti e p… - Ylenia68530668 : @dayane_mello_fp Che ha detto? -