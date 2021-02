Crisi di governo, Crimi: «M5s non voterà Draghi», il “malcontento” nelle chat dei grillini (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi governo Crimi – Una decisione destinata a far discutere quella di Mario Draghi. Oggi, Mercoledì 3 febbraio 2021, alle 15, i deputati del Movimento 5 stelle si incontrano in assemblea congiunta. All’ordine del giorno, l’«aggiornamento sulla situazione politica». Un realtà che ha lasciato l’amaro in bocca tra le file dei grillini, dopo l’esito della trattativa gestita da Vito Crimi. Al Quirinale il presidente della Repubblica Mattarella ha scelto di convocare Draghi, non il premier uscente Giuseppe Conte. Uno smacco per il M5s: i grillini, nonostante siano il gruppo con più rappresentanti nel parlamento, perdono il loro peso nella formazione di un nuovo esecutivo. leggi anche l’articolo —> Mattarella chiama Draghi, trattativa ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)– Una decisione destinata a far discutere quella di Mario. Oggi, Mercoledì 3 febbraio 2021, alle 15, i deputati del Movimento 5 stelle si incontrano in assemblea congiunta. All’ordine del giorno, l’«aggiornamento sulla situazione politica». Un realtà che ha lasciato l’amaro in bocca tra le file dei, dopo l’esito della trattativa gestita da Vito. Al Quirinale il presidente della Repubblica Mattarella ha scelto di convocare, non il premier uscente Giuseppe Conte. Uno smacco per il M5s: i, nonostante siano il gruppo con più rappresentanti nel parlamento, perdono il loro peso nella formazione di un nuovo esecutivo. leggi anche l’articolo —> Mattarella chiama, trattativa ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Draghi premier: cosa succede ora. Tutti gli scenari

Sono le 21.32 di ieri sera quando Mario Draghi , peraltro evocato da settimane, entra ufficialmente nella storia di questa incomprensibile crisi di governo . Il primo flash dell'agenzia Ansa annuncia che il banchiere è stato convocato al Colle dal presidente Mattarella per le 12 di oggi. Ma cosa succede ora? Quali sono le tappe che ci ...

Governo, Orlando: non basta dire viva Draghi, bisogna aiutarlo

Se il governo non parla a tutto il paese rischio c'è il rischio che ci si trovi davanti a una crisi sociale ed economica. Ci sono le condizioni per evitarlo ma non basta dire 'è arrivato Draghi, viva ...

Crisi di Governo, dal Pd alla tentazione Lega, il Quirinale blinda l ex Bce Il Messaggero L'AVVOCATO DEL POPOLO

Che farà ora Giuseppe Conte? Dopo oltre due anni e mezzo alla guida del governo l'ex premier paga in prima persona gli effetti della crisi e chiude la sua ...

Effetto Draghi su Borsa e Spread. Milano in rally

(Teleborsa) - Draghi risolverà la crisi di governo, guidando l'Italia fuori dal guado verso l'Europa, con due priorità: impiegare bene le risorse del Recovery Fund e portare avanti le ...

