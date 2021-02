Bat Box: aiuta i pipistrelli offrendo loro un riparo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I pipistrelli stanno lentamente scomparendo, le cause sono molteplice: inquinamento ambientale, alterazione del loro habitat naturale e mancanza di luoghi in cui potersi rifugiare. Per questo motivo c’è chi ha ideato una casa tutta per loro. Stiamo parlando delle Bat-Box. Meravigliose strutture in legno che offre ai piccoli volatili un rifugio comodo e sicuro. Bat Box: Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Istanno lentamente scomparendo, le cause sono molteplice: inquinamento ambientale, alterazione delhabitat naturale e mancanza di luoghi in cui potersi rifugiare. Per questo motivo c’è chi ha ideato una casa tutta per. Stiamo parlando delle Bat-Box. Meravigliose strutture in legno che offre ai piccoli volatili un rifugio comodo e sicuro. Bat Box:

LobbaLuisa : RT @annamariamoscar: Bat box, hotel per insetti e corridoi verdi: così Barcellona sta salvando api, farfalle, uccelli e pipistrelli https:/… - fendente1 : RT @annamariamoscar: Bat box, hotel per insetti e corridoi verdi: così Barcellona sta salvando api, farfalle, uccelli e pipistrelli https:/… - FogliaviolaCom : Lockdown: + 28% specie in parchi + 74% farfalle + specie rare riavvistate #Barcellona sostiene la #biodiversità… - annamariamoscar : Bat box, hotel per insetti e corridoi verdi: così Barcellona sta salvando api, farfalle, uccelli e pipistrelli -