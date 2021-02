Amanda Seyfried: "Non trovo interessante recitare in un film sui supereroi" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'attrice Amanda Seyfried ha detto la sua sui cinecomic, affermando di non essere interessata a partecipare ad un film nei panni di una supereroina: ecco perché. Amanda Seyfried ha nel suo curriculum numerosi progetti di successo appartenenti a diverse tipologie, ma le manca un film sui supereroi, genere che non le interessa in quanto pensa di non potersi divertire su un set del genere. In passato, Amanda Seyfried ha rifiutato ruoli in film di supereroi, come Guardiani della Galassia, perché pensava che non avrebbe avuto successo. In una nuova intervista con l'Associated Press, l'attrice ha affermato che non l'attira per nulla dover far parte a un progetto di cinecomic come quelli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'attriceha detto la sua sui cinecomic, affermando di non essere interessata a partecipare ad unnei panni di unana: ecco perché.ha nel suo curriculum numerosi progetti di successo appartenenti a diverse tipologie, ma le manca unsui, genere che non le interessa in quanto pensa di non potersi divertire su un set del genere. In passato,ha rifiutato ruoli indi, come Guardiani della Galassia, perché pensava che non avrebbe avuto successo. In una nuova intervista con l'Associated Press, l'attrice ha affermato che non l'attira per nulla dover far parte a un progetto di cinecomic come quelli ...

