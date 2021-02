Xbox Series X S | un giocatore raggiunge un Gamerscore di 500 000 in appena un mese

(Di martedì 2 febbraio 2021) L'aumento degli achievement nei videogiochi ha dato origine ai cacciatori di obiettivi, ma sembra che oggi nessuno sia un cacciatore migliore dell'utente Jixbo. Ilè riuscito a guadagnare 500.000 punti Gamescore inundopo aver creato un account. Sebbene non vi sia alcuna indicazione sul fatto che abbia ottenuto o meno tutti i risultati in ogni gioco che ha giocato, è probabile che per arrivare a un numero così alto in un, avrà dovuto giocare quasi senza interruzioni, oppure è solo incredibilmente bravo nei videogiochi. Ancora più impressionante è che l'utente ha fatto tutto questo inun, rispetto ad altri giocatoriche hanno avuto lo stesso account per anni e anni che sono arrivati ??a questo punteggio solo di recente. ...

» Clicca qui per acquistare Cuphead Ori and the Will of the Wisps Piattaforma:One, Nintendo Switch, PC,Ori and the Will of the Wisps è sviluppato dai talentuosissimi Moon Studios, ...Il 2021 non è iniziato sotto i migliori auspici sul fronte della disponibilità delle due console più ricercate del momento,X e PlayStation 5. Chi si aspettava un arrivo di scorte in abbondanza ha dovuto fare fin da subito i conti con la realtà dei fatti: ci vorrà ancora un po' prima che l'offerta arrivi a ...Judgment, l'action adventure a cura del team Yakuza, arriverà prossimamente anche su console Xbox, su Google Stadia e su PlayStation 5.