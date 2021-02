Unità nazionale o voto. Salvini costretto a tifare Conte per non spaccare la Lega. Se fallisce la trattativa tra i giallorossi per Matteo sono guai. L’ala di Giorgetti non vuole il voto (Di martedì 2 febbraio 2021) Ad evidenziare il paradosso è il deputato forzista Osvaldo Napoli: “Non nascondiamoci dietro un dito: chiunque rifiuti la prospettiva di un governo di alto profilo o dei migliori, sia della maggioranza o dell’opposizione, lavora per un Conte-ter. Una prospettiva, chiarisco, logica e comprensibile per la coalizione di centrosinistra. Ma del tutto illogica e surreale per le forze di opposizione che rischiano, in questo modo, di mostrare gravi limiti nel costruire un’azione politica nell’interesse del Paese”. E arriva al punto: “Meloni e Salvini – aggiunge – dovrebbero esserne consapevoli, e a poco serve chiedere il voto anticipato quando non c’è possibilità alcuna. Si invoca la luna per non sporcarsi con la realtà”. Ora, al di là dell’orientamento dei singoli partiti di centrodestra sull’eventualità del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Ad evidenziare il paradosso è il deputato forzista Osvaldo Napoli: “Non nascondiamoci dietro un dito: chiunque rifiuti la prospettiva di un governo di alto profilo o dei migliori, sia della maggioranza o dell’opposizione, lavora per un-ter. Una prospettiva, chiarisco, logica e comprensibile per la coalizione di centrosinistra. Ma del tutto illogica e surreale per le forze di opposizione che rischiano, in questo modo, di mostrare gravi limiti nel costruire un’azione politica nell’interesse del Paese”. E arriva al punto: “Meloni e– aggiunge – dovrebbero esserne consapevoli, e a poco serve chiedere ilanticipato quando non c’è possibilità alcuna. Si invoca la luna per non sporcarsi con la realtà”. Ora, al di là dell’orientamento dei singoli partiti di centrodestra sull’eventualità del ...

"Non sono loro - dice rivolto a Pd e M5S - a voler fare un governo di unità nazionale". 8.28 - "Legge elettorale? Con il proporzionale puro vale tutto, altro che le porcherie che stiamo vedendo. Ci ...

"Un modo di perdere altro tempo" secondo Salvini anche la possibilità di dare le presidenze di commissione all'opposizione nell'ambito di un governo di unità nazionale. "Io non so chi voteranno gli ...

Governo: Tajani, 'fiducia in saggezza Mattarella, da maggioranza no a unità nazionale'