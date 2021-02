Un video per omaggiare le diaspore ‘protagoniste di sviluppo’ (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “I migranti e le nuove generazioni sono persone che, nonostante molte difficoltà, vivono e rappresentano soggetti attivi dello sviluppo del nostro Paese e della cooperazione internazionale. Se maggiormente riconosciuti e coinvolti, possono divenire attori importanti per la ripresa e lo sviluppo sostenibile italiano ed europeo. È essenziale dare valore al volto positivo, al protagonismo, di chi vive, studia e lavora nel nostro Paese; di chi crea relazioni e opera per migliorare la salute, l’educazione, l’economia e la tutela dei diritti umani in Italia e nei Paesi di origine”. Così Focsiv e Gcap Italia, presentando un video curato dal filmmaker Dario Lo Scalzo dal titolo ‘Diaspore protagoniste per lo sviluppo sostenibile‘, lanciato oggi su scala europea, nel quadro del progetto Volti delle migrazioni. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “I migranti e le nuove generazioni sono persone che, nonostante molte difficoltà, vivono e rappresentano soggetti attivi dello sviluppo del nostro Paese e della cooperazione internazionale. Se maggiormente riconosciuti e coinvolti, possono divenire attori importanti per la ripresa e lo sviluppo sostenibile italiano ed europeo. È essenziale dare valore al volto positivo, al protagonismo, di chi vive, studia e lavora nel nostro Paese; di chi crea relazioni e opera per migliorare la salute, l’educazione, l’economia e la tutela dei diritti umani in Italia e nei Paesi di origine”. Così Focsiv e Gcap Italia, presentando un video curato dal filmmaker Dario Lo Scalzo dal titolo ‘Diaspore protagoniste per lo sviluppo sostenibile‘, lanciato oggi su scala europea, nel quadro del progetto Volti delle migrazioni.

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1febbraio 1945: diritto di #voto alle #donne, per la prima volta nella storia italiana.… - TeresaBellanova : Se si fa uno sforzo per individuare i problemi, per trovare una sintesi unitaria, va benissimo un governo politico,… - chetempochefa : I vaccini non sono un bene di lusso come i diamanti, le Ferrari e la blefaroplastica. I vaccini servono per salvare… - labbradimiele : RT @_Tessie255_: Grazie @zorzi_gaia per aver condiviso con noi questo video stupendo ?? #raccontatetommaso #tzvip - VeronicA040511 : RT @_Tessie255_: Grazie @zorzi_gaia per aver condiviso con noi questo video stupendo ?? #raccontatetommaso #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : video per Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

... quali fattori tenere in considerazione I video più visti Le regole aggiornate per gli italiani che rientrano dall'estero Palau, il luogo che vuole diventare la prima destinazione a emissioni zero Le ...

Mezzo miliardo non è uno scandalo. Messi genera più guadagni di quello che costa

Come ha ricordato l'ex presidente Joan Laporta, di nuovo candidato per la carica, in un video del giornale AS : 'Su Leo si possono dire solo cose positive e genera molti più guadagni di quanto costi -...

Star del K-pop si scusano per video con manichino nazista Agenzia ANSA Firenze. Global Service, 8.427 interventi nel 2020

Attivato Ma.Gi.Stra il sistema di monitoraggio, censimento e manutenzione della rete stradale. Il punto su dati e novità col sindaco Nardella: “In prima linea per strade più sicure” ...

Google chiude lo studio di sviluppo giochi Stadia

Il servizio Google Stadia per i giochi in streaming prosegue e accelera, ma Big G ha deciso di chiudere lo studio interno di sviluppo ...

... quali fattori tenere in considerazione Ipiù visti Le regole aggiornategli italiani che rientrano dall'estero Palau, il luogo che vuole diventare la prima destinazione a emissioni zero Le ...Come ha ricordato l'ex presidente Joan Laporta, di nuovo candidatola carica, in undel giornale AS : 'Su Leo si possono dire solo cose positive e genera molti più guadagni di quanto costi -...Attivato Ma.Gi.Stra il sistema di monitoraggio, censimento e manutenzione della rete stradale. Il punto su dati e novità col sindaco Nardella: “In prima linea per strade più sicure” ...Il servizio Google Stadia per i giochi in streaming prosegue e accelera, ma Big G ha deciso di chiudere lo studio interno di sviluppo ...