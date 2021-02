Un po’ di sole | ma gelate al mattino

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Con Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo vediamo se il cielo su Bergamo si rasserenerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Da martedì temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione, con correnti in quota nordoccidentali e graduale attenuazione della nuvolosità con temperature massime in aumento e presenza di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Da mercoledì si instaurerà nuovamente un regime in quota occidentale, con aumento della copertura nuvolosa e deboli precipitazioni soprattutto sui settori occidentali della regione. Temperature relativamente miti per il periodo. Martedì 2 febbraio 2021 Tempo Previsto: prevalenza dialsu gran parte della regione, eccetto sulle zone di pianura ove il cielo sarà coperto o molto nuvoloso per nubi basse o invisibile per nebbie nelle ore più fredde (specie sulla bassa ...