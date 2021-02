Trattativa fallita. Mattarella: 'Adesso Governo di alto profilo, troppe emergenze'. Convocato Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Serve un Governo di alto profilo, dar presto un incarico non politico ". Cos il capo dello Stato Sergio Mattarella dopo l'incontro al Quirinale con Roberto Fico. E il presidente della Repubblica ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 febbraio 2021) Serve undi, dar presto un incarico non politico ". Cos il capo dello Stato Sergiodopo l'incontro al Quirinale con Roberto Fico. E il presidente della Repubblica ...

eziomauro : Fico al Colle, trattativa fallita. Renzi: 'Scontro su Bonafede, Azzolina, Arcuri, Mes'. Pd: 'Non ha rotto solo con… - ilfoglio_it : L'accordo per un nuovo governo non c'è. Il 'contratto' non è stato firmato. Fico che sale al Quirinale con un nulla… - Maumol : 'Si conclude oggi il mandato esplorativo che il presidente della Repubblica mi ha affidato' dice il presidente dell… - lorysem : RT @IlMici8: Ah ma dunque la trattativa con Iv per risolvere la crisi di governo è fallita? Ma che strano...chi l’avrebbe mai detto! Eppure… - SassiLive : +++CRISI DI GOVERNO, TRATTATIVA FALLITA PER CONTE-TER MA NIENTE ELEZIONI. MATTARELLA CONVOCA DRAGHI: “EMERGENZA RIC… -