Tnt, dopo giornate di proteste si alza la tensione (Di martedì 2 febbraio 2021) dopo giornate di proteste e presidi ai cancelli del centro di logistica Tnt a Piacenza, questa notte si è alzata la tensione con il blocco dei transiti in entrata e in uscita dei camion da parte dei ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 febbraio 2021)die presidi ai cancelli del centro di logistica Tnt a Piacenza, questa notte si èta lacon il blocco dei transiti in entrata e in uscita dei camion da parte dei ...

anubidal : RT @LorenzoSor: Dopo cariche, gas lacrimogeni e tentativo di sgombero del picchetto gli operai resistono, la polizia arretra, batte in riti… - sirmacs : RT @LorenzoSor: Dopo cariche, gas lacrimogeni e tentativo di sgombero del picchetto gli operai resistono, la polizia arretra, batte in riti… - violet6femme : RT @LorenzoSor: Dopo cariche, gas lacrimogeni e tentativo di sgombero del picchetto gli operai resistono, la polizia arretra, batte in riti… - mariposa034 : RT @LorenzoSor: Dopo cariche, gas lacrimogeni e tentativo di sgombero del picchetto gli operai resistono, la polizia arretra, batte in riti… - laura_lavespa : RT @LorenzoSor: Dopo cariche, gas lacrimogeni e tentativo di sgombero del picchetto gli operai resistono, la polizia arretra, batte in riti… -