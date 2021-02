Salto in alto, Banska Bystrica 2021: Tamberi trionfa, 2.31 al primo tentativo (Di martedì 2 febbraio 2021) Gianmarco Tamberi ha trionfato nel corso del meeting di Banska Bystrica (2021), prestigioso evento di scena in territorio slovacco. Il talentuoso atleta azzurro ha superato la misura 2.31, al primo tentativo e senza far registrare errori in seconda e terza istanza. Il campione europeo indoor ha superato la concorrenza dell’antagonista cubano Luis Zayas, anch’egli arrivato a 2.31, ma soltanto al terzo tentativo. Dopo il successo di Ancona, Tamberi ha conquistato dunque una doppietta significativa, ad aprire una stagione agonistica promettente, la quale culminerà con gli Europei indoor di Torun. “Bravo Gimbo, complimenti! Considero questo risultato un regalo per il mio primo giorno effettivo da presidente federale. Sono ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Gianmarcohato nel corso del meeting di), prestigioso evento di scena in territorio slovacco. Il talentuoso atleta azzurro ha superato la misura 2.31, ale senza far registrare errori in seconda e terza istanza. Il campione europeo indoor ha superato la concorrenza dell’antagonista cubano Luis Zayas, anch’egli arrivato a 2.31, ma soltanto al terzo. Dopo il successo di Ancona,ha conquistato dunque una doppietta significativa, ad aprire una stagione agonistica promettente, la quale culminerà con gli Europei indoor di Torun. “Bravo Gimbo, complimenti! Considero questo risultato un regalo per il miogiorno effettivo da presidente federale. Sono ...

