Roma, si spacciava per medico davanti agli ospedali e truffava gli anziani: una 59enne ha perso anche l'auto (Di martedì 2 febbraio 2021) Si fingeva medico o addirittura primario e con questa scusa avvicinava persone anziane, nei pressi dei principali ospedali della Capitale, per truffarle. Prima cercava di ottenere la loro fiducia, poi si faceva consegnare denaro per far fronte alle fantomatiche terapie a cui la figlia, a seguito di un grave incidente stradale (mai avvenuto) doveva sottoporsi. Leggi anche: Roma: «Posso provare l'auto prima di acquistarla?», attenziona alla truffa agli anziani, ecco come funziona Roma. Si finge medico e truffa gli anziani A porre fine alle scorribande dell'indagato, un arresto eseguito per altra causa con il conseguente trasferimento nel carcere di Vigevano, dov'è tuttora detenuto, e l'attività ...

