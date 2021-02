Rabiot | “Abbiamo dimostrato di essere all’altezza dell’Inter”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Adrienha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sull’Inter in Coppa Italia: “Era importante, dopo la sconfitta campionato siamo contenti di questa vittoria. Penso che si è vista una squadra diversa e chedi. C’è ancora un match da giocare: sarà ancor più importante e più difficile, lo spirito di rivincita che si è visto questa sera dovràriconfermato anche settimana prossima”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GIOVANNIPOLLIN2 : @MCaronni Rigore netto ma caro Matteo abbiamo vinto grazie a 2 regali di Young e Handanovic e questo soprattutto pe… - Gioelep99 : @Peppe2379 Le statistiche dicono altro, infatti siamo alla Juventus. Con la stessa coppia di cc dell’andata, abbiam… - KSport24 : @GoalItalia Andonio Gonde ci siamo riposati, oggi abbiamo fatto turnover hahaha, abbiamo cambiato tutta la difesa,… - BianconeriZonIt : ??: C'è ancora una partita da giocare che sarà ancora più importante di questa e probabilmente anche più difficile.… - BianconeriZonIt : ??: Questa era importante dopo aver perso quella in campionato. Siamo molto contenti, era una squadra diversa, abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabiot Abbiamo

Inter-News.it

Commenta per primo Adrien, centrocampista della Juventus , parla a Rai Sport dopo la vittoria sull' Inter nella ... Siamo molto contenti, è stata una squadra diversa,dimostrato di essere ...... anche se nel mezzo ci sono stati due prestiti semestrali con Sampdoria e Hull City;poi ... A centrocampo,, Arthur e Bentancur sono in tre per le due maglie a disposizione nel cuore della ...San Siro, semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, minuti 26 e 35: Ronaldo calcia dal dischetto e poi calibra un diagonale angolatissimo, scaglia due volte il pallone nella porta di Handanovic ...Vantaggio interista, poi il rigore di Ronaldo e l'errore Bastoni-Handanovi che hanno portato al successo bianconero nella semifinale d'andata.