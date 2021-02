Paura ad Amalfi | frana lungo la statale | evacuate quattro case | video

(Di martedì 2 febbraio 2021) "Toglietevi li sotto", si sente una voce gridare nel. Adè crollato un costone roccioso sullatana 163 che conduce daa Positano e Sorrento, ora interrotta. La strada è impraticabile, sommersa dai detriti. Secondo quanto riferisce il sindaco Daniele Milano, dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime. "abitazioni sono isolate perché crollato viottolo di accesso alle- spiega il sindaco Daniele Milano - I vigili del fuoco stanno intervenendo per liberare le famiglie" . A causare il crollo sarebbero state le abbondanti piogge dell'ultimo periodo. Guarda tutti iCalifornia NoneBolzano NoneVentotene ...

lightmoon972 : RT @rep_napoli: Paura ad Amalfi, frana il costone di Vagliendola. Costiera isolata [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 17:08] https… - darioderrico : RT @rep_napoli: Paura ad Amalfi, frana il costone di Vagliendola. Costiera isolata [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 17:08] https… - rep_napoli : Paura ad Amalfi, frana il costone di Vagliendola. Costiera isolata [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 17:0… - infoitinterno : Paura ad Amalfi: si stacca costone, grossa frana sulla statale VIDEO - RADIOBRUNO1 : La frana si è verificata questa mattina alle 9.40 #Amalfi #frana #2febbraio #RadioBruno -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Amalfi

ad, dove una frana di grandi dimensioni ha investito la statale . Tre famiglie sono state evacuate dalle abitazioni sovrastanti, mentre sono partite le operazioni di scavi per essere ...addove si è verificata una frana che ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada statale 163, raggiungendo il lungomare della Marinella. Al momento non risultano feriti o persone ...Leggi anche:. Disastro ad Amalfi: grossa frana tra le abitazioni del centro Questa situazione, inoltre, rischia di aggravare anche la già difficile situazione economica delle attività ricettive, ...“La frana del costone roccioso che stamattina ha interessato la Strada Statale 163, a ridosso del Comune di Amalfi, desta profonda preoccupazione e paura”. Cosi in una nota l’onorevole Piero De Luca.