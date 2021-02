Non si mette bene per Ibra e Lukaku: chi rischia di più la squalifica e a quanto ammonterebbe (Di martedì 2 febbraio 2021) Il caso riguardante Ibra e Lukaku, con lo scontro avvenuto nei quarti di finale di Coppa Italia dello scorso martedì, diventa oggetto di inchiesta. La Federcalcio ha deciso di avviare un’inchiesta con la Procura che si occuperà di portare avanti le indagini visionando tutto il materiale audio e video del match per capire effettivamente cosa i due calciatori si sono detti. Scenari non incoraggianti per loro, secondo FC Inter News. squalifica extra per Ibra e Lukaku: gli scenari dopo l’apertura dell’inchiesta E’ stato convocato anche l’arbitro Valeri che sarà interrogato per chiarire meglio la faccenda, anche se è improbabile che possa cambiare la sua versione dei fatti. Valeri infatti ha semplicemente ammonito entrambi i calciatori durante lo scontro verbale. La sua decisione è stata quindi presa, ha ... Leggi su bufale (Di martedì 2 febbraio 2021) Il caso riguardante, con lo scontro avvenuto nei quarti di finale di Coppa Italia dello scorso martedì, diventa oggetto di inchiesta. La Federcalcio ha deciso di avviare un’inchiesta con la Procura che si occuperà di portare avanti le indagini visionando tutto il materiale audio e video del match per capire effettivamente cosa i due calciatori si sono detti. Scenari non incoraggianti per loro, secondo FC Inter News.extra per: gli scenari dopo l’apertura dell’inchiesta E’ stato convocato anche l’arbitro Valeri che sarà interrogato per chiarire meglio la faccenda, anche se è improbabile che possa cambiare la sua versione dei fatti. Valeri infatti ha semplicemente ammonito entrambi i calciatori durante lo scontro verbale. La sua decisione è stata quindi presa, ha ...

