Metal Gear e Nier: Automata si incontrano nell'interessante Project DT (Di martedì 2 febbraio 2021) Project DT è stato rivelato dallo sviluppatore cinese Digital Sky e sembra un gioco piuttosto interessante. In poche parole, il primo gioco AAA di questo sviluppatore fonde essenzialmente Metal Gear con Nier Automata. Probabilmente non avrete mai sentito parlare di Digitalsky o Digisky prima. Si tratta di uno sviluppatore cinese che si concentra principalmente sulla creazione di giochi per dispositivi mobile. Il suo prossimo progetto, tuttavia, sembra un serio passo avanti in termini di "scala". Il successo di giochi come Bayonetta, Devil May Cry e Nier: Automata mostra che c'è sicuramente un mercato per questo stile di gioco d'azione ad alta velocità e Project DT sembra che potrebbe adattarsi perfettamente al genere. L'annuncio è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021)DT è stato rivelato dallo sviluppatore cinese Digital Sky e sembra un gioco piuttosto. In poche parole, il primo gioco AAA di questo sviluppatore fonde essenzialmentecon. Probabilmente non avrete mai sentito parlare di Digitalsky o Digisky prima. Si tratta di uno sviluppatore cinese che si concentra principalmente sulla creazione di giochi per dispositivi mobile. Il suo prossimo progetto, tuttavia, sembra un serio passo avanti in termini di "scala". Il successo di giochi come Bayonetta, Devil May Cry emostra che c'è sicuramente un mercato per questo stile di gioco d'azione ad alta velocità eDT sembra che potrebbe adattarsi perfettamente al genere. L'annuncio è ...

Eurogamer_it : #ProjectDT è un mix di #MGS e #NierAutomata: ecco un gameplay trailer. - _collezionisti_ : Metal Gear Solid 3 Snake Eater per PlayStation 2?? Quanti di voi ce l’hanno in collezione? ?????? Seguici su tutti… - darkice86 : @domusxxstation lr-pcsx_rearmed su retroPie Raspberry 4b). Veramente pregevole, con praticamente nessun settaggio… - orcopingughei : @fuckyesj @radavelid Ho giocato a quasi tutti i metal gear, ora ho preso ohantom pain, poi dishonored giocati anche i dlc - fuckyesj : @radavelid @orcopingughei Suggerisco BioShock ?? Deus Ex, Dishonored ?? così a caso. E Metal Gear Solid ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Metal Gear I migliori giochi narrativi e cinematografici | Gennaio 2021

Dai tempi del primo Metal Gear Solid di cose ne sono cambiate tante, ed oggi vogliamo raccontarvi i giochi che, nell'ultimo periodo, hanno saputo dimostrare al meglio le conquiste fatte. Mettevi ...

Konami: il destino di un colosso in bilico

La partneship con Nintendo , nella produzione di titoli per NES, ha dato vita a brand di successo come Gradius, Contra, Bomberman, Metal Gear, Castlevania e Silent Hill , che hanno fatto la storia ...

Metal Gear Solid: ecco i momenti più epici ricreati dai doppiatori Spaziogames.it Metal Gear e Nier: Automata si incontrano nell'interessante Project DT

Project DT è stato rivelato dallo sviluppatore cinese Digital Sky e sembra un gioco piuttosto interessante. In poche parole, il primo gioco AAA di questo sviluppatore fonde essenzialmente Metal Gear c ...

ProjectDT: un trailer svela l'action a metà tra Metal Gear Solid e Nier Automata

Diamo un primo sguardo a ProjectDT, action AAA cinese che sembra avere Metal Gear Solid e Nier Automata tra le fonti d'ispirazione.

Dai tempi del primoSolid di cose ne sono cambiate tante, ed oggi vogliamo raccontarvi i giochi che, nell'ultimo periodo, hanno saputo dimostrare al meglio le conquiste fatte. Mettevi ...La partneship con Nintendo , nella produzione di titoli per NES, ha dato vita a brand di successo come Gradius, Contra, Bomberman,, Castlevania e Silent Hill , che hanno fatto la storia ...Project DT è stato rivelato dallo sviluppatore cinese Digital Sky e sembra un gioco piuttosto interessante. In poche parole, il primo gioco AAA di questo sviluppatore fonde essenzialmente Metal Gear c ...Diamo un primo sguardo a ProjectDT, action AAA cinese che sembra avere Metal Gear Solid e Nier Automata tra le fonti d'ispirazione.