Lecce | 29enne uccisa a coltellate | l’ex fidanzato ha “implicitamente confessato”

(Di martedì 2 febbraio 2021) La caccia all’assassino di Sonia Di Maggio, laaccoltellata e morta mentre si trovava per strada, è durata meno di un giorno.compagno della donna è stato arrestato dalle forze dell’ordine e, viene riferito, avrebbegiàdi essere proprio lui l’autore del drammatico agguato, avvenuto sotto gli occhi del nuovodella giovane. Femminicidio a, arrestatoTutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sera: secondo le ricostruzioni, laSonia Di Maggio, originaria di Rimini ma residente a Minervino di, è uscita di casa assieme all’attuale compagno. Fuori, i due sono stati raggiunti alle spalle da un uomo, il 39enne Salvatore Carfora, ex ...

A cominciare dal racconto dell'attuale fidanzato di Sonia, Francesco Damiano,, che era con lei a Minervino diquando la giovane, che era di Rimini, è stata aggredita. «Stavamo andando al ...AgenPress - E' stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell'omicidio di Sonia Di Maggio, lauccisa con 20 coltellate ieri sera a Minervino dimentre era in compagnia del suo fidanzato. Si tratta dell'ex fidanzato della giovane, un 39enne di Torre Annunziata (Napoli). Sarebbe ...Il corpo della vittima, Sonia Di Maggio, è stato trovato in una pozza di sangue: al momento dell'aggressione era insieme al nuovo fidanzato ...Lecce, 2 febbraio 2021 - Avrebbe ammesso le proprie responsabilità Salvatore Carfora, fermato questa mattina ad Otranto per l'omicidio di Sonia Di Maggio, la sua ex fidanzata. L'uomo, 39 anni, è uscit ...