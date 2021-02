La moglie di Astori | “Sarò presente al processo sulla morte di Davide | solo in aula sapremo la verità”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Giovedì è prevista l’udienza che potrebbe mettere la parola fine dal punto di vista giudiziario alladi, ci si chiede ancora se il decesso del difensore azzurro poteva essere evitato. Ladi, Francesca Fioretti, ha confermato la sua presenza in: “al, ho letto tante cose che non avrei voluto leggere,inlapotrà essere accertata, accettata e condivisa”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Incolpevole " La superperizia ha certificato come le aritmie cardiache rilevate nei controlli di routine svolti da Davideavrebbero consigliato esami più approfonditi come l'holter cardiaco. ...Francesca Fioretti,di Davide, indimenticato capitano della Fiorentina morto dopo un malore, sulla pagina Instagram si è sfogata commentando le indiscrezioni sulla conclusione dell'indagine sulla morte del ...La compagna dell'indimenticato capitano della Fiorentina: L'idea che la morte di Davide potesse essere evitata aumenta persino il dolore.