Inter chi dopo BC Partners? Dagli americani Ares e Arctos agli svedesi di EQT: sarà consorzio di fondi? I punto (Di martedì 2 febbraio 2021) Incertezza sul futuro societario dopo il no di Suning a BC Partners Sembrava tutto fatto per l'acquisizione dell'Inter da parte di BC Partners, ma nella giornata di ieri è arrivato lo stop da parte di Suning al fondo di investimento britannico. Il club nerazzurro resta sempre in vendita e ora potrebbero farsi avanti gli altri fondi che erano Interessati ai nerazzurri come gli americani di Ares e Arctos e gli svedesi di EQT: da non escludere la creazione di un consorzio. "Lo stop con Bc Partners va letto anche in un'altra ottica. Sull'Inter è vivo l'Interesse di altri fondi, che viaggiano in maniera autonoma ma che strada facendo ...

