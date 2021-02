**Governo: fumata nera vertice 'big', fonti iv 'Conte Ter? Più no che sì'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Matteo Renzi, Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza. Il confronto si è svolto nel pomeriggio ma ha portato a una fumata nera. Al tavolo si sarebbero riproposti i nodi delle ultime ovvero la richiesta di discontinuità di Iv su giustizia e scuola, leggi Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. Richiesta su cui i 5 Stelle farebbero muto. Inoltre tensione anche sul ruolo di Teresa Bellanova. Sarebbe stato posto un veto sulla richiesta del minisTero del Lavoro per la senatrice Iv. "Conte Ter? Più no che sì", chiosano fonti Iv all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Matteo Renzi, Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza. Il confronto si è svolto nel pomeriggio ma ha portato a una. Al tavolo si sarebbero riproposti i nodi delle ultime ovvero la richiesta di discontinuità di Iv su giustizia e scuola, leggi Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. Richiesta su cui i 5 Stelle farebbero muto. Inoltre tensione anche sul ruolo diesa Bellanova. Sarebbe stato posto un veto sulla richiesta del miniso del Lavoro per la senatrice Iv. "? Più no che sì", chiosanoIv all'Adnkronos.

