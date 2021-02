El Shaarawy | «Dzeko ritornerà quello forte di sempre» – VIDEO

Leggi su calcionews24

Stephan Elha parlato in conferenza stampa della situazione intorno a Edin: le sue dichiarazioni Stephan Elha parlato in conferenza stampa della situazione intorno ad Edin. Le sue parole. «Se l'ho visto sereno? Sì, ha il sorriso. Sono contento di averlo ritrovato, così come i miei ex compagni e i nuovi. Un clima sereno. Tutti conosciamo le sue qualità. Grande personalità, troverà da sé la strada per tornare a essere importante per questa Roma. Quell'episodio è nato e morto quel giorno»