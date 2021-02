Crisi di governo, Renzi dice no al tandem dei vice Orlando-Bonafede (Di martedì 2 febbraio 2021) “A queste condizioni non ci sto”. È il primo pomeriggio, Roberto Fico tarda a salire al Quirinale per riferire a Mattarella perché la trattativa si è incartata. Il messaggio fatto pervenire da Matteo Renzi nell’ultima girandola di messaggi e telefonate ai leader è chiaro: così non si va avanti, non con Giuseppe Conte, almeno. C’è una prevedibile resistenza sui ministeri che dovrebbe incassare Italia viva, almeno due di peso tra Infrastrutture, Sviluppo economico, Interno, Difesa. Ma, anche se con un complicato gioco di incastri, su quel versante il nodo viene ritenuto superabile da un po’ tutti gli attori in scena. L’intoppo è sulle contropartite, le garanzie poste da Movimento 5 stelle e Partito democratico per assorbire una rinnovata rilevanza di Iv al governo senza perdere la faccia e cedere troppe fette di potere. Lo schema avanzato da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) “A queste condizioni non ci sto”. È il primo pomeriggio, Roberto Fico tarda a salire al Quirinale per riferire a Mattarella perché la trattativa si è incartata. Il messaggio fatto pervenire da Matteonell’ultima girandola di messaggi e telefonate ai leader è chiaro: così non si va avanti, non con Giuseppe Conte, almeno. C’è una prevedibile resistenza sui ministeri che dovrebbe incassare Italia viva, almeno due di peso tra Infrastrutture, Sviluppo economico, Interno, Difesa. Ma, anche se con un complicato gioco di incastri, su quel versante il nodo viene ritenuto superabile da un po’ tutti gli attori in scena. L’intoppo è sulle contropartite, le garanzie poste da Movimento 5 stelle e Partito democratico per assorbire una rinnovata rilevanza di Iv alsenza perdere la faccia e cedere troppe fette di potere. Lo schema avanzato da ...

