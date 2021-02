Crisi di governo, attesa per l’incontro tra Fico e Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni del presidente Mattarella dopo la conclusione del mandato esplorativo di Fico. ROMA – Grande attesa per le decisioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la conclusione del mandato esplorativo di Roberto Fico. l’incontro è previsto per dopo le 19 al Quirinale con l’inquilino di Montecitorio che dovrà comunicare la decisione finale. Rottura vicina? Secondo le indiscrezioni di Ettore Colombo, giornalista del Quotidiano Nazionale, la rottura sembra essere davvero vicina. Renzi è pronto a non appoggiare un Conte-ter. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni del presidentedopo la conclusione del mandato esplorativo di. ROMA – Grandeper le decisioni del presidente della Repubblica, Sergio, dopo la conclusione del mandato esplorativo di Robertoè previsto per dopo le 19 al Quirinale con l’inquilino di Montecitorio che dovrà comunicare la decisione finale. Rottura vicina? Secondo le indiscrezioni di Ettore Colombo, giornalista del Quotidiano Nazionale, la rottura sembra essere davvero vicina. Renzi è pronto a non appoggiare un Conte-ter. Notizia in aggiornamento

