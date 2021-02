Coronavirus: Moratti, 'fine fase 1 vaccinazione previsto il 23 febbraio' (2) (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - Fra i target prioritari rientrano poi gli insegnanti partendo da quelli obbligati a fare lezioni in presenza (asili nido, materne e primarie fino alla seconda media), le forze dell'ordine, e il personale dei tribunali e del trasporto pubblico locale. Se il Governo ci indicherà categorie diverse, ci adegueremo". Allargando il campo alla fascia 60/79 anni, Letizia Moratti ha precisato che "molto dipenderà molto dalle consegne che verranno effettuate, per questo ho chiesto al Governo di avere un piano delle consegne a medio termine". La stessa precisazione è stata chiesta anche in merito all'invio dei medici. A febbraio ne dovrebbero arrivare 650 e altri 2.500 nei mesi estivi. "Anche in questo caso - ha aggiunto - abbiamo chiesto al Governo un cronoprogramma con la progressione di questo invio. Allo stesso tempo è anche importante poter ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - Fra i target prioritari rientrano poi gli insegnanti partendo da quelli obbligati a fare lezioni in presenza (asili nido, materne e primarie fino alla seconda media), le forze dell'ordine, e il personale dei tribunali e del trasporto pubblico locale. Se il Governo ci indicherà categorie diverse, ci adegueremo". Allargando il campo alla fascia 60/79 anni, Letiziaha precisato che "molto dipenderà molto dalle consegne che verranno effettuate, per questo ho chiesto al Governo di avere un piano delle consegne a medio termine". La stessa precisazione è stata chiesta anche in merito all'invio dei medici. Ane dovrebbero arrivare 650 e altri 2.500 nei mesi estivi. "Anche in questo caso - ha aggiunto - abbiamo chiesto al Governo un cronoprogramma con la progressione di questo invio. Allo stesso tempo è anche importante poter ...

