Controlli anti Covid: multati dieci studenti e chiusa pizzeria (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ preventiva dei Carabinieri del Gruppo di Roma finalizzata alla verifica del rispetto delle misure governative adottate per contenere la diffusione del Covid-19. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno sanzionato 20 persone, redatto 8 ordini di allontanamento e chiuso una pizzeria per 2 giorni: nello specifico, i militari hanno passato al setaccio la zona di piazza Vittorio Emanuele II sorprendendo 6 persone senza mascherina, altri 12 in stato di ubriachezza molesta, mentre in una pizzeria di via Manin, i Carabinieri hanno sorpreso 5 avventori all’interno del locale, motivo per cui nei confronti del gestore e del titolare, entrambi cittadini egiziani, sono scattate le previste sanzioni amministrative, oltre alla chiusura dell’esercizio per 2 giorni. I 5 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ preventiva dei Carabinieri del Gruppo di Roma finalizzata alla verifica del rispetto delle misure governative adottate per contenere la diffusione del-19. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno sanzionato 20 persone, redatto 8 ordini di allontanamento e chiuso unaper 2 giorni: nello specifico, i militari hanno passato al setaccio la zona di piazza Vittorio Emanuele II sorprendendo 6 persone senza mascherina, altri 12 in stato di ubriachezza molesta, mentre in unadi via Manin, i Carabinieri hanno sorpreso 5 avventori all’interno del locale, motivo per cui nei confronti del gestore e del titolare, entrambi cittadini egiziani, sono scattate le previste sanzioni amministrative, oltre alla chiusura dell’esercizio per 2 giorni. I 5 ...

romasociale : NEL FINE SETTIMANA 20 SANZIONI PER CONTROLLI ANTI-COVID, CHIUSA UNA PIZZERIA - giornaleradiofm : Covid: a gennaio 3,2 milioni controlli, 30% sanzioni in più: (ANSA) - ROMA, 02 FEB - In crescita a gennaio i contro… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, controlli anti Covid (e multe) nell’ultimo weekend ‘arancione’: persone senza mascherine e fuori dal proprio Comun… - CorriereCitta : Roma, controlli anti Covid (e multe) nell’ultimo weekend ‘arancione’: persone senza mascherine e fuori dal proprio… - zazoomblog : Evade dagli arresti domiciliari per andare in Molise ma i controlli anti Covid lo fanno scoprire: arrestato -… -