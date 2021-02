Chi è Massimiliano | il fratello di Damiano Carrara? Età | altezza | carriera e vita privata

Leggi su chenews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Scopriamo insieme chi è, ildel noto pasticciere e giudice di Bake Off Italia. Tutte le info sulla sua biografia Tutti conosciamo, il pasticciere che dal 2017 è uno dei giudici più amati del noto show Bake Off Italia – Dolci in forno. Come abbiamo visto, dopo aver partecipato alla finale dell’edizione di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, il 35 enne è partito alla volta degli Stati Uniti per raggiungere il. Scopriamo insieme chi è l’uomo che conha un vero e proprio business in California., biografia Non si hanno molte informazioni precise riguardo ...