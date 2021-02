BOOM! Amici sbarca su Amazon (Di martedì 2 febbraio 2021) Maria De Filippi Maria De Filippi non parla mai a caso. “Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe” aveva detto la conduttrice al Corriere passando quasi inosservata. Ma - come avevamo riportato – non si trattava di una semplice ipotesi campata in aria bensì del primo passo di questa inedita partnership. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il daytime di Amici sta per approdare in streaming su Amazon Prime Video. Non è la prima volta, del resto, che Amici mette piedi al di fuori di Mediaset. Proprio questa stagione ha sancito la fine del rapporto pluriennale con Real Time. Ma l’esclusiva del Biscione è durata poco con l’arrivo di Amazon Prime Video che conferma una certa vitalità del brand. Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 febbraio 2021) Maria De Filippi Maria De Filippi non parla mai a caso. “Sono convinta che seandasse sunon toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe” aveva detto la conduttrice al Corriere passando quasi inosservata. Ma - come avevamo riportato – non si trattava di una semplice ipotesi campata in aria bensì del primo passo di questa inedita partnership. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il daytime dista per approdare in streaming suPrime Video. Non è la prima volta, del resto, chemette piedi al di fuori di Mediaset. Proprio questa stagione ha sancito la fine del rapporto pluriennale con Real Time. Ma l’esclusiva del Biscione è durata poco con l’arrivo diPrime Video che conferma una certa vitalità del brand.

