Bologna torna a mobilitarsi per Zaki, appello online a Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) BOLOGNA – A un anno dalla carcerazione, e con un'ulteriore proroga di 45 giorni della prigionia da scontare appena confermata, per Patrick Zaki non si ferma l'appello che arriva da Bologna per la sua liberazione. L'Alma Mater ha organizzato per il prossimo 8 febbraio una nuova iniziativa, per ingigantire l'eco di questa richiesta. Con un evento online aperto a tutti, sulla pagina Facebook e Youtube dell'Ateneo di Bologna, alle 9.30 sarà presentato all'indirizzo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'insieme delle città italiane che questi mesi si sono mosse per lo studente egiziano in carcere a Il Cairo. All'appuntamento interverranno il rettore Francesco Ubertini, il sindaco Virginio Merola e il governatore Stefano Bonaccini. Tre studenti leggeranno poi alcune delle mail che da Bologna e dall'Italia sono state inviate a Zaki. Infine l'artista Gianluca Costantini, già autore della sagoma di Patrick, icona della richiesta di liberazione, disegnerà un motivo grafico per unire gli studenti al loro collega e amico egiziano. All'evento si uniranno anche sindaci delle città che hanno conferito a Zaki il titolo di cittadino onorario.

