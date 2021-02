Bocconi, come può arrivare la svolta negli studi (Di martedì 2 febbraio 2021) studiare all’Università Bocconi di Milano vuol dire partecipare alle attività di una delle università più prestigiose del mondo. Campus a Dubai, esperienze Erasmus ad Harvard, stage nelle migliori aziende, il double degree a Shangai, sono solo alcune delle possibilità che l’Università offre. Nelle sue aule, inoltre, hanno studiato persone famose: Andrea Agnelli, Marco Tronchetti Provera e Chiara Ferragni. Entrare in Bocconi non è facile, ma è possibile, preparandosi al meglio e scegliendo in anticipo: l’Università offre anche delle agevolazioni, investendo da sempre sui giovani più motivati e brillanti. Le sessioni di ammissione studiare in Bocconi significa scegliere tra un’ampia offerta di corsi di studio innovativi e di taglio internazionale nelle aree ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021)are all’Universitàdi Milano vuol dire partecipare alle attività di una delle università più prestigiose del mondo. Campus a Dubai, esperienze Erasmus ad Harvard, stage nelle migliori aziende, il double degree a Shangai, sono solo alcune delle possibilità che l’Università offre. Nelle sue aule, inoltre, hannoato persone famose: Andrea Agnelli, Marco Tronchetti Provera e Chiara Ferragni. Entrare innon è facile, ma è possibile, preparandosi al meglio e scegliendo in anticipo: l’Università offre anche delle agevolazioni, investendo da sempre sui giovani più motivati e brillanti. Le sessioni di ammissioneare insignifica scegliere tra un’ampia offerta di corsi dio innovativi e di taglio internazionale nelle aree ...

passionescatto : @albers_96 @ros_raff @DAVIDPARENZO Come se dicessi che i laureati alla LUISS ed alla Bocconi sono tutti rampolli ch… - paolokanta : #augias investe in bitcoin della bocconi, non come i sovranisti che tengono gli oiro nel materasso eminflex. - gio2020gio2 : @spinax64 Porello! Ma quanti bocconi amari ha dovuto ingoiare Da Conte e Di Maio! Non ha ancora digerito, sono come macigni sul suo ego - lombardiano18 : @ramarrik Adoro questi bocconi di storia popolare. Se non erro alla fine Alessandro gestiva un'osteria di terz'ordi… - pontellif : E qualcuno ha il coraggio si chiamarla misallocazione Nel senso che si perdono posti di lavoro nei settori più in… -