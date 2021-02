ATP Cup 2021, Matteo Berrettini: “Sono molto felice per me stesso, ma giochiamo per il team” (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Berrettini ha battuto per 6-2 6-4 Dominic Thiem nel secondo singolare della sfida tra Italia ed Austria del Girone C dell’ATP Cup 2021 di tennis, che ora è in parità e verrà decisa dal doppio. A fine incontro l’azzurro ha rilasciato le consuete dichiarazioni a caldo ai microfoni degli organizzatori della manifestazione. Così l’azzurro: “Sono molto felice per me stesso, ma ovviamente giochiamo per il team. Lo scorso anno non ho potuto giocare molti match, adesso voglio giocare più match possibile. Non vedevo l’ora di venire a giocare in questo evento, l’anno scorso Sono stato molto triste per non aver potuto giocare questo torneo“. Conclude un raggiante Berrettini: “Giocare per ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021)ha battuto per 6-2 6-4 Dominic Thiem nel secondo singolare della sfida tra Italia ed Austria del Girone C dell’ATP Cupdi tennis, che ora è in parità e verrà decisa dal doppio. A fine incontro l’azzurro ha rilasciato le consuete dichiarazioni a caldo ai microfoni degli organizzatori della manifestazione. Così l’azzurro: “per me, ma ovviamenteper il. Lo scorso anno non ho potuto giocare molti match, adesso voglio giocare più match possibile. Non vedevo l’ora di venire a giocare in questo evento, l’anno scorsostatotriste per non aver potuto giocare questo torneo“. Conclude un raggiante: “Giocare per ...

