(Di martedì 2 febbraio 2021) L'allenatore dell'Gianpieroha presentato ai microfoni Rai la semifinale di Coppa Italiailche si giocherà domani: "la Lazio siamo entrati subito in campo col pensiero alla semifinale. Giochiamo talmente tante partite in poco tempo: se pensiamo che solo una settimana fa, avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio. Domani sarà unadi. Maehle epossono essere due calciatori d'aiuto per noi. Alcuni hanno detto chela Lazio sarebbe stato utile Gomez, dovremo abituarci a sentirlo spesso da qui a fine anno. Domani tornano Romero e Gosens".caption id="attachment 1085667" align="alignnone" ...

Gazzetta_it : #AtalantaLazio il brutto dopopartita di Gasperini... - TuttoMercatoWeb : Atalanta, domenica dura per Gasperini. Diffuso il suo numero sul web, piovono insulti dai laziali - Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini presenta la sfida di #CoppaItalia ?? Gasperini spoke about #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo… - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Contro il Napoli gara di gran valore. Maehele e Kovalenko utili, Gomez...' -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Il Napoli è forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

Gian Pieroha parlato alla vigilia di Napoli -di Coppa Italia Gian Piero, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Coppa Italia contro il Napoli. PARTITA IMPORTANTE - «Domani sarà una partita di grande valore. ...Il club ha infatti comunicato la definitiva falsa positività al covid di Romero, recuperato daper la sfida al : 'B. C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Coppa Italia contro il Napoli. Tra i vari argomenti toccati, c’è anche la sconfitta ...Dal campo allo smartphone. La rivalità tra Atalanta e Lazio si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta poco piacevole, soprattutto per Gian Piero Gasperini. L’allenatore dei bergamaschi si è ri ...