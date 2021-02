Astra | annunciata quotazione da 2 | 1 miliardi tramite SPAC

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –, azienda di lanciatori spaziali statunitense fondata nel 2016, si quoterà in borsalaHolicity per un valore di 2,1di dollari. Il titolo sarà scambiato sul Nasdaq e ladovrebbe avvenire entro il secondo trimestre del 2021. L’accordo dovrebbe fornire adfino a 500 milioni di dollari di proventi in contanti, inclusi 200 milioni in un round PIPE (Private investment in public equity) guidato da BlackRock. “Questa transazione ci porta un passo avanti verso la nostra missione di migliorare la vita sulla Terra dallo spazio, finanziando completamente il nostro piano per fornire l’accesso quotidiano all’orbita terrestre bassa da qualsiasi parte del pianeta”, ha affermato Chris Kemp, fondatore e CEO di. Dopo la ...

... finanziando completamente il nostro piano per fornire l'accesso quotidiano all'orbita terrestre bassa da qualsiasi parte del pianeta", ha affermato Chris Kemp, fondatore e CEO di. Dopo la ...
Astra, azienda di lanciatori spaziali statunitense fondata nel 2016, si quoterà in borsa tramite la SPAC Holicity per un valore di 2,1 miliardi ...
Astra, società di lancio spaziale fondata Chris Kemp, ha annunciato la sua prossima ipo a Wall Street. Sarà la prima ad approdare in Borsa ...