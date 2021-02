Asamoah torna in Serie A: nelle prossime ore la firma sul contratto (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Cagliari è scatenato sul mercato. Il club sardo è al lavoro per concludere un nuovo colpo di mercato: Asamoah sta per firmare. Il Cagliari di Tommaso Giulini non si ferma. Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia conclusa circa ventiquattro ore fa, il club sardo è al lavoro per attingere dalla lista degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Cagliari è scatenato sul mercato. Il club sardo è al lavoro per concludere un nuovo colpo di mercato:sta perre. Il Cagliari di Tommaso Giulini non si ferma. Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia conclusa circa ventiquattro ore fa, il club sardo è al lavoro per attingere dalla lista degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

