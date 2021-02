AOC: "A Capitol Hill ho temuto di morire, è riaffiorato in me il trauma della violenza sessuale" (Di martedì 2 febbraio 2021) Nascosta nel bagno del suo ufficio durante l’assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio, terrorizzata, mentre un uomo prendeva a pugni la porta urlando: ‘Lei dov’è? Lei dov’è?’, Alexandria Ocasio-Cortez ha temuto di morire. È quanto raccontato dalla stessa deputata democratica in una seguitissima diretta su Instagram. “Ho pensato che quella fosse la fine per me”, confessa la politica 31enne rivelando di essere stata vittima in passato di violenza sessuale, invitando a una riflessione sull’impatto dei traumi personali nella vita collettiva. “Tutte le nostre esperienze compongono chi siamo, molte persone convivono con dei traumi .... Io, da sopravvissuta, vivo con la paura di non essere creduta ...” ma quello che è successo a Capitol Hill è talmente grave da non poter essere liquidato con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Nascosta nel bagno del suo ufficio durante l’assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio, terrorizzata, mentre un uomo prendeva a pugni la porta urlando: ‘Lei dov’è? Lei dov’è?’, Alexandria Ocasio-Cortez hadi. È quanto raccontato dalla stessa deputata democratica in una seguitissima diretta su Instagram. “Ho pensato che quella fosse la fine per me”, confessa la politica 31enne rivelando di essere stata vittima in passato di, invitando a una riflessione sull’impatto dei traumi personali nella vita collettiva. “Tutte le nostre esperienze compongono chi siamo, molte persone convivono con dei traumi .... Io, da sopravvissuta, vivo con la paura di non essere creduta ...” ma quello che è successo aè talmente grave da non poter essere liquidato con ...

